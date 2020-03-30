Экс-тренер Тима: Роналду зарабатывает по 100 тыс. евро в день, а нам не хватает денег для врачей

Гюнтер Бресник, бывший тренер австрийского теннисиста Доминика Тима, поделился мнением о пандемии коронавируса. Из-за угрозы распространения инфекции в мире были отменены практически все крупные соревнования. Бресник раскритиковал спортсменов, которые требуют предоставить им право не соблюдать условия карантина.

"Не вижу причин, почему спортсменам должны дать исключение из правил. Всё, чего я достиг в жизни, было добыто с помощью спортсменов топ-уровня. Но подобные желания меня всегда раздражали. Настоящие герои не они, а другие люди.

Просто подумайте, удивительно, что есть люди, например Роналду, который зарабатывает по 100 тыс. евро в день, а нам не хватает денег для врачей. Нужно задаться вопросом о справедливости системы. Она не работает. Спорт остаётся большой индустрией, но мы теряем чувство того, что действительно важно. Нужно сделать так, чтобы большие деньги получали учёные, а не спортсмены.

Что касается вируса, я не специалист. Если послушаю пять разных вирусологов, они дадут пять разных ответов. Не думаю, что есть политик, который может решить все проблемы. Много ли среди них людей с высокими этическими ценностями? Там нет морали, честности, сострадания, лояльности", — цитирует Бресника Tennis World USA.