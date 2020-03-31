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Аргентинец – обладатель самого разрушительного удара в истории тенниса. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Бэкхенду Хуана Мартина дель Потро невозможно противостоять. Подтверждают Надаль, Джокович и Федерер.

Аргентинец – обладатель самого разрушительного удара в истории тенниса. ВИДЕО
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В статье: теннис Хуан Мартин дель Потро
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