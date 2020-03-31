Топ-теннисист отпраздновал день рождения в компании двойников

Вавринка обычно празднует день рождения на Мастерсе в Майами, но в этот раз все иначе. Теннис под воздействием коронавируса ушел на карантин – и швейцарец соблюдает суровые правила 2020 года.

У трехкратного чемпиона турниров Большого шлема не было возможности пригласить друзей на свое 35-летие, но Вавринка нашел способ, как поздравить самого себя:

Стэн Вавринка в 2020 году провел три турнира – на старте сезона швейцарец добрался до 1/4 финала на Australian Open, проиграв Александру Звереву.