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Федерер в снежную погоду тренирует трик-шоты

Теннис
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Именно поэтому швейцарца называют маэстро мирового тенниса.

Федерер в снежную погоду тренирует трик-шоты
Новина українською

Плохие погодные условия и отсутствие полноценного корта – для Роджера Федерера это не повод отказываться от тренировок. Швейцарец взял в руки ракетку и проверил, осталось ли при нем мастерство исполнения трик-шотов. Осталось.

Роджер Федерер в феврале перенес операцию на колене и выбыл до лета. Позже из-за пандемии коронавируса мировой теннис ушел на карантин как минимум до 9 июня.

Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирус станет причиной исторической отмены Уимблдона.

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В статье: Роджер Федерер
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