Федерер в снежную погоду тренирует трик-шоты

Плохие погодные условия и отсутствие полноценного корта – для Роджера Федерера это не повод отказываться от тренировок. Швейцарец взял в руки ракетку и проверил, осталось ли при нем мастерство исполнения трик-шотов. Осталось.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY — Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020

Роджер Федерер в феврале перенес операцию на колене и выбыл до лета. Позже из-за пандемии коронавируса мировой теннис ушел на карантин как минимум до 9 июня.

Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирус станет причиной исторической отмены Уимблдона.