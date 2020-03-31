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WTA отказалась финансово поддержать теннисисток на период карантина

Теннис
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Денег нет, но вы держитесь.

WTA отказалась финансово поддержать теннисисток на период карантина
Новина українською

Как известно, пандемия коронавируса с середины марта приостановила WTA-тур. Теннисистки вернутся на корты в лучшем случае в начале июня.

"Мы бы хотели, чтобы все получили компенсацию ожидаемого заработка, но у WTA нет финансовых возможностей для таких выплат.

Теннисисты – не работники WTA. Оплата их труда строится на результатах на корте. WTA понимает трудности, с которыми столкнулись эти спортсмены", - цитирует Reuters заявление WTA.

Также в WTA подтвердили вероятность продления сезона на ноябрь и декабрь.

Ранее UA-Футбол сообщал, что из-за коронавируса Уимблдон не состоится впервые с 1945 года.

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В статье: WTA коронавирус
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