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Сушилка для белья вместо сетки. Теннис в домашних условиях. ВИДЕО

Теннис
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Карантин вынуждает быть находчивым.

Сушилка для белья вместо сетки. Теннис в домашних условиях. ВИДЕО
Новина українською

Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта показали, как можно не потерять навыки во время затяжного карантина. Звездная итальянская семья в качестве сетки использовала сушилку для белья.

Только посмотрите, с каким азартом Фоньини и Пеннетта играют на импровизированном корте!

Мировой теннис из-за пандемии COVID-19 ушел на карантин как минимум до 9 июня.

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В статье: Фабио Фоньини Флавия Пеннетта
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