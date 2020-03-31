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Сушилка для белья вместо сетки. Теннис в домашних условиях. ВИДЕО
Карантин вынуждает быть находчивым.
Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта показали, как можно не потерять навыки во время затяжного карантина. Звездная итальянская семья в качестве сетки использовала сушилку для белья.
Только посмотрите, с каким азартом Фоньини и Пеннетта играют на импровизированном корте!
Getting creative ????????????????♂️????#tennislife#stayathome#iorestoacasa#distantimauniti pic.twitter.com/hbJEAh39OE— Fabio Fognini (@fabiofogna) March 29, 2020
Мировой теннис из-за пандемии COVID-19 ушел на карантин как минимум до 9 июня.
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