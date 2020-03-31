Сушилка для белья вместо сетки. Теннис в домашних условиях. ВИДЕО

Фабио Фоньини и Флавия Пеннетта показали, как можно не потерять навыки во время затяжного карантина. Звездная итальянская семья в качестве сетки использовала сушилку для белья.

Только посмотрите, с каким азартом Фоньини и Пеннетта играют на импровизированном корте!

Мировой теннис из-за пандемии COVID-19 ушел на карантин как минимум до 9 июня.