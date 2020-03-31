Экс-капитан сборной США заразился коронавирусом

У бывшего американского теннисиста Патрика Макинроя, брата легендарного Джона Макинроя, обнаружили коронавирус. Он на Кубке Дэвиса сам рассказал, что результаты теста подтвердили заражение.

"Только что пришли результаты теста. Они подтверждают, что у меня коронавирус. Это плохая новость. Но есть и хорошая, я чувствую себя отлично, симптомы заболевания прошли. Чувствую себя на сто процентов", — сказал Макинрой в своём "твиттере".

Также американский теннисист рассказал, что самоизолировался в подвале сразу после того, как у него появились симптомы. Таким образом, видимо, Макинрою удалось не передать инфекцию членам своей семьи.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.