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Ястремская занялась доставкой продуктов для одесситов

Теннис
(2 голосов)

Прекрасная инициатива от второй ракетки Украины.

Ястремская занялась доставкой продуктов для одесситов
Новина українською

Даяна Ястремская совместно с народным депутатом Украины Александром Горенюком в условиях карантина взяла на себя ответственность за организацию доставки продуктов для жителей Одессы.

"Привет, я Даяна Ястремская. Вирус – это не миф, не что-то далекое и нас не касающееся. Старики, пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи. Эти люди в зоне риска.

Мы будем рады сотрудничать с одесситами, готовыми присоединиться к нашему штабу и вместе с нами доставлять продукты питания нуждающимся. Объединившись, Одесса с достоинством переживёт эти непростые дни", - говорит Ястремская.

Штаб помощи Ястремской и Горенюка собрал 3 тысячи продуктовых наборов. Организация просит о помощи всех неравнодушных одесситов.

Подробная информация – здесь.

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В статье: Даяна Ястремская коронавирус
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