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Джокович сыграл в теннис сковородой. ВИДЕО

Теннис
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А как вы убиваете время на карантине?

Джокович сыграл в теннис сковородой. ВИДЕО
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович умудряется поддерживать форму даже в бытовых условиях. На своей странице в Instagram серб опубликовал видео домашнего матча со сковородками вместо ракеток и стульями вместо привычной сетки.

Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного матча. Серб стал победителем ATP Cup, выиграл Australian Open и увез титул из Дубая.

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В статье: Новак Джокович
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