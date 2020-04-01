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Джокович сыграл в теннис сковородой. ВИДЕО
А как вы убиваете время на карантине?
Первая ракетка мира Новак Джокович умудряется поддерживать форму даже в бытовых условиях. На своей странице в Instagram серб опубликовал видео домашнего матча со сковородками вместо ракеток и стульями вместо привычной сетки.
Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного матча. Серб стал победителем ATP Cup, выиграл Australian Open и увез титул из Дубая.
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