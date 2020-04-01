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Федерер: Вероятно, я главный фанат Надаля

Теннис
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Швейцарец выразил уважение своему давнему сопернику.

Федерер: Вероятно, я главный фанат Надаля
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С 2004 года Роджер Федерер и Рафаэль Надаль провели 40 матчей – 24 выиграл испанец, а 16 завершились победой теннисиста из Базеля.

"Надаль – это самый большой вызов. Вероятно, я его фанат №1. У нас было несколько эпичных сражений за эти годы", - цитирует Федерера Tennis World USA.

В последний раз Надаль и Федерер сыграли летом 2019 года в полуфинале Уимблдона – тот матч в четырех сетах (7:6, 1:6, 6:3, 6:4) за 3 часа и 2 минуты выиграл швейцарец.

Ранее UA-Футбол показал, как Роджер Федерер тренируется в снежную погоду.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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