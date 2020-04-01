На US Open не думают о переносе турнира

Пока не думают.

Глава Открытого чемпионата США Дэнни Зауснер в интервью The New York Post сообщил, что проведение турнира остается в силе на изначально запланированные сроки (31 августа – 14 сентября).

"Мы планируем турнир в соответствии с датами", - сказал Зауснер.

Ранее стало известно, что Ролан Гаррос из-за пандемии коронавируса не состоится в привычные сроки, а будет перенесен на начало сентября.

Ожидается, что в ближайшее время организаторы Уимблдона объявят об отмене турнира. Это произойдет впервые с 1945 года.

Мировой теннис ушел на карантин как минимум до 9 июня.