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На US Open не думают о переносе турнира

Теннис
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На US Open не думают о переносе турнира
Новина українською

Пока не думают.

Глава Открытого чемпионата США Дэнни Зауснер в интервью The New York Post сообщил, что проведение турнира остается в силе на изначально запланированные сроки (31 августа – 14 сентября).

"Мы планируем турнир в соответствии с датами", - сказал Зауснер.

Ранее стало известно, что Ролан Гаррос из-за пандемии коронавируса не состоится в привычные сроки, а будет перенесен на начало сентября.

Ожидается, что в ближайшее время организаторы Уимблдона объявят об отмене турнира. Это произойдет впервые с 1945 года.

Мировой теннис ушел на карантин как минимум до 9 июня.

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В статье: us open коронавирус
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