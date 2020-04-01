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На US Open не думают о переносе турнира
Пока не думают.
Глава Открытого чемпионата США Дэнни Зауснер в интервью The New York Post сообщил, что проведение турнира остается в силе на изначально запланированные сроки (31 августа – 14 сентября).
"Мы планируем турнир в соответствии с датами", - сказал Зауснер.
Ранее стало известно, что Ролан Гаррос из-за пандемии коронавируса не состоится в привычные сроки, а будет перенесен на начало сентября.
Ожидается, что в ближайшее время организаторы Уимблдона объявят об отмене турнира. Это произойдет впервые с 1945 года.
Мировой теннис ушел на карантин как минимум до 9 июня.