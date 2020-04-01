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Федерер: Когда я был моложе, швырял ракетки, хоть сейчас это и невозможно представить

Теннис
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Теннисист вспомнил молодость

Федерер: Когда я был моложе, швырял ракетки, хоть сейчас это и невозможно представить
Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что у него был буйный нрав в юности.

"Когда я был моложе, швырял ракетки, хоть сейчас это и невозможно представить. Меня выгоняли с тренировок, когда мне было 16.

Но я немного вырос. Осознал, что швыряние ракетки мне ничем не поможет, наоборот, это дополнительный негатив. Я раньше много говорил на корте.

Сейчас я так не поступаю, больше пытаюсь думать о позитиве", — цитирует Федерера Tennis World USA.

В настоящее время турниры не проводятся из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса

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В статье: Роджер Федерер
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