Федерер: Когда я был моложе, швырял ракетки, хоть сейчас это и невозможно представить

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что у него был буйный нрав в юности.

"Когда я был моложе, швырял ракетки, хоть сейчас это и невозможно представить. Меня выгоняли с тренировок, когда мне было 16.

Но я немного вырос. Осознал, что швыряние ракетки мне ничем не поможет, наоборот, это дополнительный негатив. Я раньше много говорил на корте.

Сейчас я так не поступаю, больше пытаюсь думать о позитиве", — цитирует Федерера Tennis World USA.

В настоящее время турниры не проводятся из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса