  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Травяной сезон отменен. ATP и WTA продлили паузу в теннисе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Травяной сезон отменен. ATP и WTA продлили паузу в теннисе

Теннис
(1 голосов)

Пауза продлится до 13 июня

Травяной сезон отменен. ATP и WTA продлили паузу в теннисе
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили, что пауза, введённая в связи с пандемией коронавируса, продлена. Как сообщает пресс-служба АТР, отменены все турниры вплоть до 13 июня.

Таким образом, травяной сезон, вслед за грунтовым, в 2020 году не состоится. Сегодня же стало известно об отмене Уимблдона-2020.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: WTA ATP
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...