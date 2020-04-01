Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Травяной сезон отменен. ATP и WTA продлили паузу в теннисе
Пауза продлится до 13 июня
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили, что пауза, введённая в связи с пандемией коронавируса, продлена. Как сообщает пресс-служба АТР, отменены все турниры вплоть до 13 июня.
Таким образом, травяной сезон, вслед за грунтовым, в 2020 году не состоится. Сегодня же стало известно об отмене Уимблдона-2020.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...