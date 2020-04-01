Травяной сезон отменен. ATP и WTA продлили паузу в теннисе

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили, что пауза, введённая в связи с пандемией коронавируса, продлена. Как сообщает пресс-служба АТР, отменены все турниры вплоть до 13 июня.

Таким образом, травяной сезон, вслед за грунтовым, в 2020 году не состоится. Сегодня же стало известно об отмене Уимблдона-2020.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.