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Свитолина отреагировала на отмену Уимблдона
Теннисистка сняла ролик
Первая ракетка Украины Элина Свитолина расстроена отменой турнира Wimbledon.
Теннисистка в TikTok продемонстрировала разочарованность такого решения организаторов турнира Большого Шлема.
Напомним, что в прошлом году Свитолина добралась до полуфинала турнира в Англии, где ее остановила вторая ракетка мира Симона Халеп.
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