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Свитолина отреагировала на отмену Уимблдона

Теннис
(2 голосов)

Теннисистка сняла ролик

Свитолина отреагировала на отмену Уимблдона
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина расстроена отменой турнира Wimbledon.

Теннисистка в TikTok продемонстрировала разочарованность такого решения организаторов турнира Большого Шлема.

Напомним, что в прошлом году Свитолина добралась до полуфинала турнира в Англии, где ее остановила вторая ракетка мира Симона Халеп.

#mood ???? #wimbledon #tennis

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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В статье: Элина Свитолина Уимблдон
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