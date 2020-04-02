Ястремская: Сейчас нужно перебороть свои желания и сидеть дома

Мировой теннис из-за пандемии коронавируса ушел на карантин как минимум до 13 июля.

Даяна Ястремская вынужденную паузу использует с пользой для родного города – теннисистка продвигает свой благотворительный фонд и занимается организацией продуктов жителям Одессы, которые нуждаются в помощи.

"Сейчас люди прислушиваются к рекомендациям, заметно, что на улице практически людей нет. Понятно, что сидеть дома тяжело, это абсолютно нормально. И куда ходить, если не к морю или в парк. Но сейчас именно тот момент, когда нужно перебороть свое «хочу», свои желания.

Чем жестче мы будем с собой, это я уже говорю из своего спортивного опыта, тем лучший мы получим результат. Если вы действительно хотите, чтобы карантин закончился быстрее, то нужно оставаться дома. Всем тяжело, спортсмены сейчас тоже занимаются дома, все теряют форму. Как и обычные люди, которые сейчас не работают.

Нужно стараться во всем находить какие-то плюсы. Если у вас есть возможность посидеть дома, посидите дома. Об этом много пишут, но писать это одно, а делать – другое", - сказала Ястремская в эфире "7 канала".

Даяна Ястремская в 2020 году успела сыграть в финале турнира в Аделаиде, а также помогла сборной Украины выйти в раунд плей-офф Кубка Федерации.