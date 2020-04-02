Федерер опустошен после отмены Уимблдона

Накануне организаторы Уимблдона объявили, что из-за пандемии коронавируса турнир отменен впервые с 1945 года. Позже ATP и WTA сообщила об отмене травяного сезона и продлении карантина до 13 июля.

"Опустошение. Я с нетерпением жду возвращения на Уимблдон в следующем году. В такие времена это заставляет еще больше ценить наш спорт", - сказал Федерер в Instagram.

Федерер перенес операцию на колене и планировал вернуться в тур перед стартом травяного сезона.

В прошлом году Роджер Федерер на Уимблдоне был близок к титулу, проиграв в финале Новаку Джоковичу с двух матч-болов на своей подаче в концовке пятого сета.