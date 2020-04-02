Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Это было 12 лет назад. Первый титул в карьере Стаховского. ВИДЕО
Финальный матч в Загребе против Ивана Любичича Сергей называет самым важным в своей карьере.
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