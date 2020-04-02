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Стаховский просит у Маска помощи в борьбе с коронавирусом
Первая ракетка Украины отреагировал на заявление генерального директора Tesla.
Илон Маск в Твиттере сообщил, что Tesla располагает дополнительными аппаратами искусственной вентиляции легких и готова разослать их по всему миру.
"Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической за очень короткий период времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны.
Ульяна Супрун честно распорядится этим. Большое спасибо за ваши поступки", - написал Стаховский в Твиттере.
Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country????????????! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. ✊????— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) April 1, 2020
Ранее Сергей Стаховский резко высказался о комментариях Александра Усика по поводу коронавируса.