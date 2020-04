Стаховский просит у Маска помощи в борьбе с коронавирусом

Илон Маск в Твиттере сообщил, что Tesla располагает дополнительными аппаратами искусственной вентиляции легких и готова разослать их по всему миру.

"Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической за очень короткий период времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны.

Ульяна Супрун честно распорядится этим. Большое спасибо за ваши поступки", - написал Стаховский в Твиттере.

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country????????????! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. ✊????