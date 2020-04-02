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Стаховский просит у Маска помощи в борьбе с коронавирусом

Теннис
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Первая ракетка Украины отреагировал на заявление генерального директора Tesla.

Стаховский просит у Маска помощи в борьбе с коронавирусом
Новина українською

Илон Маск в Твиттере сообщил, что Tesla располагает дополнительными аппаратами искусственной вентиляции легких и готова разослать их по всему миру.

"Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической за очень короткий период времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны.

Ульяна Супрун честно распорядится этим. Большое спасибо за ваши поступки", - написал Стаховский в Твиттере.

Ранее Сергей Стаховский резко высказался о комментариях Александра Усика по поводу коронавируса.

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В статье: Сергей Стаховский коронавирус
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