Фабио Фоньини не согласен на перенос Ролан Гаррос

Итальянский теннисист Фабио Фоньини не поддержал решение организаторов перенести "Ролан Гаррос" на конец сентября — начало октября, на период вскоре после Открытого чемпионата США. По его словам, сильнейшим теннисистам трудно будет выдержать такой напряжённый график.

"Я не согласен с тем, чтобы выступать на "Ролан Гаррос" всего через неделю после US Open. Это всё-таки слишком близко. Говорю не о себе, а о спортсменах вроде Надаля и Джоковича, которые всегда выходят в поздние стадии. Играть на протяжении четырёх недель подряд на двух турнирах "Большого шлема" — это вредно для здоровья", — приводит слова Фоньини Daily Express.

Напомним, ранее стало известно, что Уимблдон в 2020 году отменён.