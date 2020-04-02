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Фабио Фоньини не согласен на перенос Ролан Гаррос

Теннис
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Так как это большая нагрузка на организм

Фабио Фоньини не согласен на перенос Ролан Гаррос
Новина українською

Итальянский теннисист Фабио Фоньини не поддержал решение организаторов перенести "Ролан Гаррос" на конец сентября — начало октября, на период вскоре после Открытого чемпионата США. По его словам, сильнейшим теннисистам трудно будет выдержать такой напряжённый график.

"Я не согласен с тем, чтобы выступать на "Ролан Гаррос" всего через неделю после US Open. Это всё-таки слишком близко. Говорю не о себе, а о спортсменах вроде Надаля и Джоковича, которые всегда выходят в поздние стадии. Играть на протяжении четырёх недель подряд на двух турнирах "Большого шлема" — это вредно для здоровья", — приводит слова Фоньини Daily Express.

Напомним, ранее стало известно, что Уимблдон в 2020 году отменён.

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В статье: Ролан Гаррос Фабио Фоньини us open
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