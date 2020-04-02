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Федерер не планирует завершать карьеру. Он пообещал сыграть на турнире в Галле

Теннис
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К тому времени теннисисту будет почти 40 лет

Федерер не планирует завершать карьеру. Он пообещал сыграть на турнире в Галле
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер, поддержал организаторов турнира в Галле, обещав сыграть на этих соревнованиях в 2021 году. Из этого следует, что завершать карьеру Федерер не намерен.

Турнир в Галле, который должен был пройти с 15 по 21 июня отменён из-за угрозы распространения коронавируса, как и весь травяной сезон, включая турнир "Большого шлема" Уимблдон, который 38-летний уроженец Базеля выигрывал восемь раз.

"Мы переживаем трудные времена, тем не менее, после них мы станем только сильнее. Уже сегодня я радуюсь, предвкушая своё возвращение в Галле в 2021 году. Оставайтесь здоровыми!" — приводит слова Федерера пресс-служба турнира в Галле.

Напомним, о решении организаторов Уимблдона отменить турнир стало известно 1 апреля.

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В статье: Роджер Федерер
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