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Глава Уимблдона допустил, что сезон в мировом теннисе уже завершен

Теннис
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Мнение Ричарда Льюиса.

Глава Уимблдона допустил, что сезон в мировом теннисе уже завершен
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Глава Всеанглийского лаун-клуба тенниса и крокета Ричард Льюис не исключил, что из-за пандемии коронавируса теннисный сезон в 2020 году так и не возобновится. На данный момент карантин в АТР и WTA продлен до 13 июля.

"Не будет преувеличением сказать, что тенниса в этом году вполне может не быть. Оптимист во мне надеется, что хардовый сезон состоится, но сейчас это выглядит не очень вероятно", - цитирует Льюиса The Guardian.

На этой неделе организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира из-за COVID-19. Ранее Ролан Гаррос перенес свой турнир с мая-июня на сентябрь-октябрь.

Сезон в мировом теннисе был приостановлен в середине марта перед крупным турниром в Индиан-Уэллсе.

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В статье: теннис коронавирус
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