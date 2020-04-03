Как в старые времена: Федерер перешел на тренировки со стенкой

Роджер Федерер на карантине находится в родной Швейцарии. Теннисист поделился новым атмосферным видео из заснеженных краев и напомнил о необходимости соблюдать все меры предосторожности.

"Как видите, я снова играю со стенкой, как в старые времена. Оставайтесь активными, будьте позитивными, но и слушайте то, что вам говорят власти. Я надеюсь, что все вы здоровы и в безопасности. Поддерживайте друг друга и вместе мы это преодолеем", - сказал 20-кратный чемпион турниров Большого шлема.

Из-за пандемии коронавируса мировой теннис ушел на карантин как минимум до 13 июля.