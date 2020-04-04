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Элина Свитолина: Я везде разбрасываю вещи, а больше всего люблю есть борщ

Теннис
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Блиц от Свитолиной и Монфиса

Элина Свитолина: Я везде разбрасываю вещи, а больше всего люблю есть борщ
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее парень, француз Гаэль Монфис ответили на блиц-вопросы. Их слова цитирует tennis.com:

В 3 словах опиши, что делает твоего партнера исключительным?

ГМ: Веселая, добрая и особенная.

ЭС: Веселый, энергичный (все время) и щедрый.

Твоя плохая привычка?

ГМ: Что ж, я все время опаздываю. На этот вопрос легко ответить!

ЭС: Наверное, я везде разбрасываю вещи.

К концу жизни ты будешь есть только одно блюдо, какое?

ГМ: Очень просто, спагетти.

ЭС: Это был бы борщ.

Ты тот человек, который любит планировать, или "свободная душа"?

ГМ: Свободная душа.

ЭС: Я планирую, однозначно.

Если бы вы поменялись местами друг с другом на один день, кому бы из вас было бы труднее?

ГМ: Хороший вопрос. Думаю, трудности были бы в обоих, потому что Элина, на мой взгляд, слишком серьезная. А я очень расслаблен, как для нее.

ЭС: Ему бы явно было легче!

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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