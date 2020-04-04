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Элина Свитолина: Я везде разбрасываю вещи, а больше всего люблю есть борщ
Блиц от Свитолиной и Монфиса
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее парень, француз Гаэль Монфис ответили на блиц-вопросы. Их слова цитирует tennis.com:
В 3 словах опиши, что делает твоего партнера исключительным?
ГМ: Веселая, добрая и особенная.
ЭС: Веселый, энергичный (все время) и щедрый.
Твоя плохая привычка?
ГМ: Что ж, я все время опаздываю. На этот вопрос легко ответить!
ЭС: Наверное, я везде разбрасываю вещи.
К концу жизни ты будешь есть только одно блюдо, какое?
ГМ: Очень просто, спагетти.
ЭС: Это был бы борщ.
Ты тот человек, который любит планировать, или "свободная душа"?
ГМ: Свободная душа.
ЭС: Я планирую, однозначно.
Если бы вы поменялись местами друг с другом на один день, кому бы из вас было бы труднее?
ГМ: Хороший вопрос. Думаю, трудности были бы в обоих, потому что Элина, на мой взгляд, слишком серьезная. А я очень расслаблен, как для нее.
ЭС: Ему бы явно было легче!