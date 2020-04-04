Элина Свитолина: Я везде разбрасываю вещи, а больше всего люблю есть борщ

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) и ее парень, француз Гаэль Монфис ответили на блиц-вопросы. Их слова цитирует tennis.com:

В 3 словах опиши, что делает твоего партнера исключительным?

ГМ : Веселая, добрая и особенная.

ЭС : Веселый, энергичный (все время) и щедрый.

Твоя плохая привычка?

ГМ : Что ж, я все время опаздываю. На этот вопрос легко ответить!

ЭС : Наверное, я везде разбрасываю вещи.

К концу жизни ты будешь есть только одно блюдо, какое?

ГМ : Очень просто, спагетти.

ЭС : Это был бы борщ.

Ты тот человек, который любит планировать, или "свободная душа"?

ГМ : Свободная душа.

ЭС : Я планирую, однозначно.

Если бы вы поменялись местами друг с другом на один день, кому бы из вас было бы труднее?

ГМ : Хороший вопрос. Думаю, трудности были бы в обоих, потому что Элина, на мой взгляд, слишком серьезная. А я очень расслаблен, как для нее.