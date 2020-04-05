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Даяна Ястремская вместе с близкими продолжает помогать родному городу во время карантина. Фото

Теннис
(2 голосов)

Украинка занимается благотворительностью

Даяна Ястремская вместе с близкими продолжает помогать родному городу во время карантина. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №25), которая ранее заявила о начале благотворительной акции по доставке продуктов нуждающимся, продолжает заботиться о родном городе. Украинка вместе с семьей и друзьями занимается хорошим делом.

Даяна Ястремская вместе с близкими продолжает помогать родному городу во время карантина. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Элина Свитолина и Гаэль Монфис ответили на блиц-вопросы.

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В статье: Даяна Ястремская
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