Даяна Ястремская вместе с близкими продолжает помогать родному городу во время карантина. Фото

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №25), которая ранее заявила о начале благотворительной акции по доставке продуктов нуждающимся, продолжает заботиться о родном городе. Украинка вместе с семьей и друзьями занимается хорошим делом.

Напомним, что ранее Элина Свитолина и Гаэль Монфис ответили на блиц-вопросы.