Теннис
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Назовите самых титулованных теннисистов Украины. КВИЗ
Они творили и продолжают творить историю украинского тенниса.
UA-Футбол предлагает всем желающим покопаться в архивах собственной памяти и назвать девять украинских теннисистов, которые чаще одного раза выигрывали одиночные турниры категории АТР или WTA.
Вводить ответы можно произвольно как на украинском, так и на русском языках. Своими успехами в прохождении теста на знание украинского тенниса делитесь в комментариях.
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