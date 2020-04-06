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Назовите самых титулованных теннисистов Украины. КВИЗ

Теннис
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Они творили и продолжают творить историю украинского тенниса.

Назовите самых титулованных теннисистов Украины. КВИЗ
Новина українською

UA-Футбол предлагает всем желающим покопаться в архивах собственной памяти и назвать девять украинских теннисистов, которые чаще одного раза выигрывали одиночные турниры категории АТР или WTA.

Вводить ответы можно произвольно как на украинском, так и на русском языках. Своими успехами в прохождении теста на знание украинского тенниса делитесь в комментариях.

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В статье: теннис "Аль-Райан" (Катар)
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