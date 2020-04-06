Назовите самых титулованных теннисистов Украины. КВИЗ

UA-Футбол предлагает всем желающим покопаться в архивах собственной памяти и назвать девять украинских теннисистов, которые чаще одного раза выигрывали одиночные турниры категории АТР или WTA.

Вводить ответы можно произвольно как на украинском, так и на русском языках. Своими успехами в прохождении теста на знание украинского тенниса делитесь в комментариях.