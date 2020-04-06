Федерер – лучшая в истории первая ракетка мира по версии украинцев

В финальном раунде голосования среди первых ракеток мира в мужском теннисе Роджер Федерер с большим отрывом переиграл Рафаэля Надаля (68% голосов против 32).

На пути к статусу лучшей первой ракетки мира в истории тенниса 20-кратный чемпион Шлемов из Швейцарии выбил Бориса Беккера, Андре Агасси и Ивана Лендла.

Что касается действующего лидера мирового рейтинга, то Новак Джокович успешно дошел до полуфинала, но в заочном поединке уступил Надалю.

Роджер Федерер в статусе первой ракетки мира провел рекордные в истории 310 недель. Швейцарцу также принадлежит возрастной рекорд – в феврале 2018 года он возглавил мировой рейтинг в возрасте 36 лет.