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Ястремская лично занимается сбором продуктов для Одессы
Вторая ракетка Украины показала, как проходит процесс.
Даяна Ястремская вместе с народным депутатом Украины Александром Горенюком в условиях пандемии коронавируса занялись доставкой продуктовых наборов для тех жителей Одессы, которые на карантине нуждаются в помощи.
Ястремская вместе с семьей лично принимает участие в разгрузке продуктов:
Штаб помощи Ястремской и Горенюка собрал 3 тысячи продуктовых наборов. Организация просит о помощи всех неравнодушных одесситов.
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