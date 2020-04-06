  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская лично занимается сбором продуктов для Одессы
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская лично занимается сбором продуктов для Одессы

Теннис
(1 голосов)

Вторая ракетка Украины показала, как проходит процесс.

Ястремская лично занимается сбором продуктов для Одессы
Новина українською

Даяна Ястремская вместе с народным депутатом Украины Александром Горенюком в условиях пандемии коронавируса занялись доставкой продуктовых наборов для тех жителей Одессы, которые на карантине нуждаются в помощи.

Ястремская вместе с семьей лично принимает участие в разгрузке продуктов:

Штаб помощи Ястремской и Горенюка собрал 3 тысячи продуктовых наборов. Организация просит о помощи всех неравнодушных одесситов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...