Ястремская лично занимается сбором продуктов для Одессы

Даяна Ястремская вместе с народным депутатом Украины Александром Горенюком в условиях пандемии коронавируса занялись доставкой продуктовых наборов для тех жителей Одессы, которые на карантине нуждаются в помощи.

Ястремская вместе с семьей лично принимает участие в разгрузке продуктов:

Штаб помощи Ястремской и Горенюка собрал 3 тысячи продуктовых наборов. Организация просит о помощи всех неравнодушных одесситов.