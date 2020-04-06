Топ-теннисист считает, что в конце 2019 года переболел коронавирусом

"Мы с подругой Бенди были в Китае 28 декабря. Вы даже не представляете, как в Австралии я кашлял на протяжении месяца. У меня была температура, мы с Бенди кашляли по 5-6 часов в день. Такого у меня никогда не было.

Не могу точно сказать, что перенес коронавирус, но я кашлял каждые 10 секунд", - сказал Зверев в интервью изданию Bild.

Проблемы со здоровьем не помешали Звереву в начале сезона впервые в карьере дойти до полуфинала на турнире Большого шлема. В 1/2 финала Александр проиграл Доминику Тиму.

Мировой теннис в связи с пандемией коронавируса ушел на карантин как минимум до 13 июля. Ролан Гаррос перенесен на конец сентября, а Уимблдон не состоится впервые с 1945 года.