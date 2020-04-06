Титул сестер Бондаренко на Australian Open – золотая страница украинского тенниса

За годы независимости украинские теннисисты трижды добирались до финалов на взрослых Мэйджорах. На Ролан Гаррос 1999 года Андрей Медведев не удержал преимущество в два сета в матче с легендарным Андре Агасси (6:1, 6:2, 4:6, 3:6, 4:6), а спустя месяц Елена Татаркова на Уимблдоне в дуэте с голландкой Марианн де Швардт в решающем матче уступила Линдсей Девенпорт и Корине Морариу (4:6, 4:6). И только третья попытка оказалась результативной – в январе 2008 года Екатерина и Алена Бондаренко на кортах Australian Open увековечили свои имена в истории украинского спорта. Давайте вместе вспомним, как это было.

Сестры не были успешной парой. До Australian Open у них не было совместных титулов

Алена и Екатерина Бондаренко не сразу начали играть вместе в парном разряде. Когда младшая сестра впервые выступила на Шлеме, у старшей уже были первый парный титул в карьере (с белоруской Анастасией Якимовой в Стамбуле в 2006-м) и выход в третий раунд Ролан Гаррос-2006 вместе с Юлианой Федак.

Впервые сестринский дуэт из Кривого Рога дебютировал на Мэйджоре на Уимблдоне-2006. О таком дебюте можно было только мечтать, ведь сестрам довелось разделить корт с самой Мартиной Навратиловой. Увы, счет не порадовал – Навратилова и 5-кратная чемпионка парных Шлемов Лизель Хубер ожидаемо разгромили украинок в двух сетах (6:3, 6:1).

Следующие пять Шлемов сестры провели по одному и тому же сценарию – победа в первом раунде и мгновенный вылет после следующего матча. Справедливости ради, в каждом из пяти случаев Алену и Екатерину из борьбы выбивала пара из топ-10 посева.

Как итог – к старту сезона-2008 сестры Бондаренко имели негативный баланс побед/поражений в парной сетке турниров Большого шлема (5-6), а на соревнованиях категории WTA украинкам не разу за 38 попыток не удалось пройти дальше полуфинала. В общем, о грядущем прорыве в Мельбурне можно было лишь скромно мечтать…

Australian Open: когда неудача становится победой

Как не парадоксально, но на Открытом чемпионате Австралии путь сестер Бондаренко к титулу начался с поражений. В одиночной сетке Екатерина уже в первом раунде пропустила дальше француженку Араван Резаи (6:7, 2:6), а Алена в статусе 21-й сеяной во втором круге уступила на тот момент еще никому неизвестной дебютантке Australian Open Каролин Возняцки (6:7, 1:6).

Украинки не заявлялись в микст и получили возможность полностью сконцентрироваться на выступлении в парном турнире.

На разогреве сестры Бондаренко во второй раз за год на Шлеме разобрались с чемпионками Кубка Федерации-2003 в составе сборной Франции Стефани Коэн-Алоро и Вирджинией Раззано. На Уимблдоне-2007 Алена и Катя отдали француженкам всего три гейма – в Мельбурне уже была борьба, но все снова решилось в двух партиях (7:6, 6:3).

Второй круг на Мэйджорах для сестер прежде был непреодолимым барьером, но не в этот раз. Бондаренко в волевом стиле прошли 8-х сеяных Шуай Пэн и Сунь Тяньтянь (на секундочку, олимпийскую чемпионку Афин-2004 в паре) – 4:6, 6:4, 7:6 (8:6). С этим матчем связана курьезная история – Алена и Катя не ожидали, что после победы в первом раунде их поставят играть на следующий день. К счастью, внутренний голос подсказал украинкам вечером проверить расписание.

Матч третьего круга для сестер Бондаренко обещал стать серьезным тестом на прочность. Алена и Катя должны были сыграть с Линдсей Дэвенпорт и Даниэлой Гантуховой, у которых на двоих на тот момент было три парных Шлема и 15 выходов в финал. И тут не обошлось без везения – в день матча Гантухова в одиночке в трех сетах обыграла Марию Кириленко и вышла в четвертьфинал. Словачка резонно отказалась от дополнительной нагрузки в парном разряде и не прогадала, дойдя на Australian Open до своего единственного полуфинала в карьере. В минусе осталась только Дэвенпорт, однако есть подозрение, что в статусе экс-первой ракетки мира, трехкратной чемпионки Шлемов и обладательницы золота Олимпийских игр она вряд ли сильно переживала по этому поводу.

На четвертьфинальной стадии сестры Бондаренко теоретически могли встретиться с Марией Корытцевой и Татьяной Перебийнис, но навязать борьбу лидерам посева Каре Блэк и Лизель Хубер украинки не смогли (2:6, 2:6). Зато у Алены и Кати появился шанс реваншироваться у Хубер за вышеупомянутый испорченный дебют на Уимблдоне-2006. И сестры не просто обыграли на тот момент главную пару в женском теннисе, а сделали это с ощутимым преимуществом – 6:3, 6:2! Прошлогодние чемпионки Australian Open отправились домой, а дуэт из Кривого Рога еще на шаг приблизился к своей цели.

Главное препятствие осталось позади, однако и соперницы по полуфиналу у Алены и Кати были невероятно грозными. Анабель Медина-Гарригес и Вирджиния Руано-Паскуаль (чемпионки 61 турнира в парном разряде) в Мельбурне играли под 10-м номером посева, а на пути к полуфиналу им удалось пройти сразу трех экс-первых ракеток мира в одиночке – Анжелик Кербер, Марию Шарапову и Елену Янкович. Сестры Бондаренко даже после победы над первыми сеяными не были фаворитами, но вновь выиграли максимально убедительно – 6:2, 6:4.

Финал складывался непросто, но сестры справились

Кульминационный момент похода Алены и Екатерины Бондаренко за единственным в истории Украины Шлемом наступил ранним утром 25 января. В финале украинкам выпало играть против интернационального дуэта в составе будущей первой ракетки мира Виктории Азаренко и Шахар Пеер. Соперницы украинок входили в топ-30 парного рейтинга WTA, а в пяти матчах в Мельбурне они проиграли только один сет – выделить фаворита в финале было непросто.

В матч быстрее всех вошла Азаренко – белоруска безупречной игрой у сетки и глубокими ударами с задней линии обеспечила своей паре перевес в два брейка, причем Катя за два гейма на своей подаче не смогла взять ни одного очка. У Алены не было проблем с подачей, вот только зацепиться за прием до конца сета сестры так и не смогли. 6:2 – и Азаренко/Пеер приближаются к титулу.

Игра начала разворачиваться в сторону Бондаренко на старте второго сета – после надежной подачи от Алены сестры поочередно выдержали перестрелки с задней линии против Азаренко и спровоцировали Викторию на серию невынужденных ошибок. Ранний брейк особенно помог Кате – в третьем гейме при скользком счете Бондаренко-младшая выполнила эйс, а затем на гейм-боле обводящим ударом нейтрализовала попытку Азаренко взять очко у сетки. После перехода сестры провели отличный гейм на подаче Пеер и сняли последние сомнения в своей победе во второй партии. 6:1 – все должно было решиться в третьем и решающем сете.

В тот момент психологическое преимущество уже было на стороне украинок. Алена и Катя постоянно подбадривали друг друга, в то время как Азаренко злилась и на себя, и на неуверенную игру Пеер. Четыре из пяти первых геймов в решающем сете завершались брейками – сестры Бондаренко повели 4:1…и тут в матче едва ли не произошел перелом. Алена, прежде не дававшая не единого повода сомневаться в себе, распереживалась и впервые в финале не защитила свою подачу, а ведь этот гейм должен был стать чемпионским!

Волнение накрыло и Катю – в следующем гейме на подаче Пеер она трижды ошиблась с задней линии. И вот от преимущества украинок почти ничего не осталось, а впереди гейм на подаче Кати, которая в тот день стабильностью в этом элементе не выделялась.

Вероятно, это был самый напряженный переход в карьере украинских теннисисток. Сложно представить, что творилось у них внутри перед второй попыткой подачи на титул. И кто знает, что было бы дальше, если бы Алена при счете 0:15 не среагировала на мощнейший бэкхенд в корпус от Азаренко. Затем уже Катя в непростой момент блестяще сыграла у сетки, а дальше последовали две подряд невынужденных ошибки от Пеер и Азаренко. Сестры Бондаренко – чемпионки Australian Open!

А что же было дальше?

На кураже после триумфального выступления в Австралии сестры Бондаренко в 2008 году организовали еще три громких акции.

Спустя две недели после победы в Мельбурне Алена и Катя стали чемпионками хардового турнира в Париже. В столице Франции украинки с третьим номером посева не проиграли ни одного сета и только в одной партии позволили соперницам по ту сторону сетки взять больше четырех геймов.

На Ролан Гаррос Алена и Катя остановились в полуфинале, а на Олимпиаде в Пекине с шестым номером посева в 1/2 финала не дожали грозных сестер Уильямс (6:4, 4:6, 1:6), после чего в матче за бронзу без вариантов проиграли китаянкам Чжэн Цзе и Янь Цзы (2:6, 2:6).

В тот момент казалось, что история успеха Алены и Екатерины Бондаренко только начинается. Кто бы мог подумать, что сестры до конца карьеры вместе выиграют только один парный титул, а на Шлемах всего однажды дойдут до четвертьфинала. Это была короткая, но несомненно яркая вспышка, у которой особенное место в истории украинского тенниса.