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Мать Энди Маррея рассказала, почему Уимблдон нельзя было перенести

Теннис
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Все дело в кортах

Мать Энди Маррея рассказала, почему Уимблдон нельзя было перенести
Новина українською

Джуди Маррей, мать британского теннисиста Энди Маррея, поделилась мнением об отмене Уимблдона.

"Думаю, календарь уже становится напряжённым на конец сезона. Ведь все переносят соревнования, пытаясь провести хоть что-то. Что касается Уимблдона, то переносить турнир на более позднее время было сложно, ведь он проводится на траве. Если проводить соревнование в другое время, то будет меньше света. К тому же у Уимблдона лишь два крытых корта. Поэтому передвигать его на другое время было слишком сложно", — цитирует Джуди Маррей BBC.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Энди Маррей Джуди Маррей
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