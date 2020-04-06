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Организаторы турнира в Мадриде проведут соревнования в компьютерной игре Tennis World Tour

Теннис
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Об этом сообщается на странице соревнований

Организаторы турнира в Мадриде проведут соревнования в компьютерной игре Tennis World Tour
Новина українською

Организаторы турнира в Мадриде (Испания) объявили, что из-за отмены соревнований в связи с пандемией коронавируса они проведут турнир с помощью компьютерной игры Tennis World Tour.

Предполагается, что участниками соревнований станут ведущие теннисисты, которые должны были сыграть на турнире в Мадриде. Авторы игры воссоздадут стадион во всех особенностях, чтобы игра ещё больше напоминала реальность.

"После того как стало известно об отмене турнира, мы начали думать, как можно предложить что-то интересное болельщикам. Тогда появилась идея проведения турнира по виртуальному теннису. Мы организуем соревнования для профессиональных теннисистов", — приводит слова турнирного директора Фелисьяно Лопеса пресс-служба турнира.

Турнир по виртуальному теннису будет проходить с 27 по 30 апреля. В ближайшее время организаторы планируют представить список участников.

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В статье: теннис
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