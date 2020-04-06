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Александр Зверев: После поездки в Китай кашлял весь месяц

Теннис
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У теннисиста были симптомы похожие на коронавирус

Александр Зверев: После поездки в Китай кашлял весь месяц
Новина українською

Седьмая ракетка мира Александр Зверев, который сейчас в США, рассказал о болезни, перенесенной в январе.

"В конце декабря мы с моей девушкой были в Китае. Вы не представляете, как я кашлял весь месяц, приехав в Австралию. Два-три дня у меня был жар, я кашлял часами. Бренда тоже. Мы не знали, что с нами. Я никогда так не кашлял. Ничего не болело, но я безостановочно кашлял, просто каждые 10 секунд. Но я не говорю, что у меня был коронавирус и что поэтому я проиграл в полуфинале Australian Open.

Бренда сейчас в Берлине. Если бы она приехала ко мне, ей пришлось бы провести две недели в карантине. Дерьмовая ситуация. Я скучаю по ней и надеюсь, она тоже по мне скучает. После турнира в Акапулько мы договорились, что встретимся в Майами, потому что у нее были дела в Берлине. Мы не виделись уже полтора месяца. Мы не так давно вместе, но надеюсь, что надолго".

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В статье: Александр Зверев
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