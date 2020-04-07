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Свитолина представила комплекс упражнений в условиях карантина. ВИДЕО
Первая ракетка Украины продолжает делиться своим методом тренировок.
Для выполнения упражнений от Элины Свитолиной вам не потребуется никого специального оборудования. Только желание к совершенствованию своего здоровья.
Full body circuit????: ⏱: 50 seconds work - 10 seconds rest. ????: LEVEL(1) 4 sets, LEVEL (2) 5-6 sets, LEVEL(3) 8 sets. ????: Rest in between sets 1 minute. Exercise #2, 25 seconds each leg. What kind of workout would you like to see in my next post ? ????
Ранее Элина Свитолина показала, как тренирует свои ноги.
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