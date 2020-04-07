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Федерер запустил новый челлендж

Теннис
(1 голосов)

Он передал эстафету Ибрагимовичу и Роналду

Федерер запустил новый челлендж
Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер запустил новый челлендж в своём "твиттере". Спортсмен показал, как отбивает мяч от стены, и предложил повторить его трюк.

Спортсмен передал вызов Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Серене Уильямс, футболистам Криштиану Роналду, Златану Ибрагимовичу, Джанлуиджи Буффону, баскетболистам Леброну Джеймсу, Стефену Карри, пилоту Формулы-1 Льюису Хэмильтону и другим.

"Вот эффективное упражнение для одиночных тренировок. Давайте посмотрим, что у вас получится! Присылайте мне видео, и я дам несколько подсказок. Выбирайте шляпу с умом", – написал Федерер.

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В статье: Роджер Федерер
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