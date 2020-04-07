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US Open запустил женский виртуальный турнир

Теннис
(1 голосов)

В турнире участвуют сестры Уильямс, Осака и другие

US Open запустил женский виртуальный турнир
Новина українською

US Open запустил виртуальный Турнир чемпионок – победительницы матчей будут определяться голосованием болельщиков в твиттере.

В турнире участвуют 32 чемпионки US Open. Серена и Винус Уильямс, Моника Селеш, Мартина Навратилова, Трэйси Остин и Билли Джин Кинг попали в сетку дважды с победами разных лет.

US Open запустил женский виртуальный турнир - изображение 1

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В статье: us open
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