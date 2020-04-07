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US Open запустил женский виртуальный турнир
В турнире участвуют сестры Уильямс, Осака и другие
US Open запустил виртуальный Турнир чемпионок – победительницы матчей будут определяться голосованием болельщиков в твиттере.
В турнире участвуют 32 чемпионки US Open. Серена и Винус Уильямс, Моника Селеш, Мартина Навратилова, Трэйси Остин и Билли Джин Кинг попали в сетку дважды с победами разных лет.
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