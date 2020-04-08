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Стаховскому предлагали сыграть договорной матч на Australian Open

Теннис
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Об этом рассказал сам украинец.

Стаховскому предлагали сыграть договорной матч на Australian Open
Новина українською

Попытка подкупить Сергея Стаховского произошла в январе 2009 года перед матчем первого раунда Открытого чемпионата Австралии против француза Арно Клемана. Тот поединок украинец проиграл в пяти сетах (3:6, 6:2, 6:4, 2:6, 1:6).

"Ко мне подходит бывший теннисист и предлагает 100 тысяч долларов, чтобы я проиграл в первом круге Арно Клеману. Там было их двое, еще один теннисист, ну, и за ними стоят "инвесторы" – бандюки.

Я проигрываю в пятисетовом матче, ведя 2:1, и уходя из корта, думаю, что если бы он стоял рядом, я бы просто убил его ракеткой. Ты играешь матч, проигрываешь, и в голове крутятся деньги, пытаешься это отогнать", - говорит Сергей.

По словам Стаховского, после матча он пошел в TIU, которая занимается расследованием матчей в теннисе, однако в организации не смогли гарантировать безопасность семьи украинца, поэтому он не стал раскрывать имена заказчиков договорного матча.

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В статье: Сергей Стаховский
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