Ястремская: Нам все еще нужны волонтеры

Даяна Ястремская занялась сбором и доставкой продуктовых наборов для тех жителей Одессы, которым в условиях карантина необходима помощь.

"Работаем. Быстро, слаженно и дружно.

До конца дня первая 1000 продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода.

Часто задаваемый вопрос: «Как вы понимаете, кому нужна доставка?» Мы не просим никаких подтверждающих документов и не обращаемся в социальные службы за «списками», ведь знаем, что многие люди не успели стать на учет или же им просто неудобно просить о помощи. Но мы коммуницируем с общественными организациями, с нашими волонтерами, с председателями ОСМД, штабом 7 канала и многими другими организациями, которые точно понимают, кому сейчас так необходима наша помощь.

Также мы видим все ваши заявки в личных сообщениях и по возможности помогаем.

Дальше – больше! Присоединяйтесь! Нам все еще очень нужны волонтеры!", - написала теннисистка в Instagram.