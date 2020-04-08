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Ястремская: Нам все еще нужны волонтеры
Вторая ракетка Украины рассказала, как проходит ее благотворительная акция.
Даяна Ястремская занялась сбором и доставкой продуктовых наборов для тех жителей Одессы, которым в условиях карантина необходима помощь.
"Работаем. Быстро, слаженно и дружно.
До конца дня первая 1000 продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода.
Часто задаваемый вопрос: «Как вы понимаете, кому нужна доставка?» Мы не просим никаких подтверждающих документов и не обращаемся в социальные службы за «списками», ведь знаем, что многие люди не успели стать на учет или же им просто неудобно просить о помощи. Но мы коммуницируем с общественными организациями, с нашими волонтерами, с председателями ОСМД, штабом 7 канала и многими другими организациями, которые точно понимают, кому сейчас так необходима наша помощь.
Также мы видим все ваши заявки в личных сообщениях и по возможности помогаем.
Дальше – больше! Присоединяйтесь! Нам все еще очень нужны волонтеры!", - написала теннисистка в Instagram.
Работаем ???? Быстро, слаженно и дружно. До конца дня первая 1000 продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода. ✅Часто задаваемый вопрос: «Как вы понимаете, кому нужна доставка?» ????Мы не просим никаких подтверждающих документов и не обращаемся в социальные службы за «списками», ведь знаем, что многие люди не успели стать на учет или же им просто неудобно просить о помощи. ✅Но мы коммуницируем с общественными организациями, с нашими волонтерами, с председателями ОСМД, штабом 7 канала и многими другими организациями, которые точно понимают, кому сейчас так необходима наша помощь. Также мы видим все ваши заявки в личных сообщениях и по возможности помогаем. Дальше – больше! @goreniux ???????? Присоединяйтесь! Нам все еще очень нужны волонтеры! #фондДiя #дiяпротивпандемии #одесса #помощь #DY