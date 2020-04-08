Санкт-Петербург-2009 – время Стаховского: обыграл Сафина и взял титул с двух матч-болов

Сергей Стаховский в отличие от Андрея Медведева и Александра Долгополова в мировом рейтинге никогда не стоял даже в топ-30, на Шлемах киевлянин ни разу не забирался дальше третьего круга и выиграл меньше 45% матчей на уровне АТР-тура…

При всем этом никто и никогда не осмелится оспаривать статус Стаховского, как несомненной легенды в масштабах украинского тенниса. Сергей – безоговорочный №1 национальной сборной по количеству побед и уровню преданности и единственный теннисист в истории страны с как минимум тремя титулами и 100-процентным показателем побед в финалах. Один из шагов к этому уникальному рекорду был сделан под занавес сезона 2009 года на кортах Санкт-Петербурга.

Перед Питером Стаховский набрал лучшую форму в сезоне

Сезон-2009 для Сергея Стаховского складывался неудачно – в том году на Шлемах украинец выиграл только один матч из пяти, а попытка защитить титул в Загребе оборвалась в 1/4 финала после матча с Виктором Троицки.

Свою игру Стаховский начал постепенно находить только после US Open – на челленджере в Трнаве Сергей дошел до полуфинала, а на турнире аналогичной категории в Монсе обыграл двух теннисистов из топ-80 и остановился в одной победе от первого титула в сезоне.

В октябре Стаховский результативно заехал в Москву – на Кубке Кремля украинец преодолел путь от квалификации до победы над 50-й ракеткой мира Фабрисом Санторо и матчем 1/4 финала против Михаила Южного (3:6, 3:6), который на тот момент стоял 30-м в рейтинге АТР.

До первого матча на St. Petersburg Open оставалось всего три дня…

В Санкт-Петербурге Стаховский не попал в основную сетку

На момент старта турнира Сергей Стаховский пребывал в статусе 93-й ракетки мира, а потому украинцу снова пришлось провести три матча в квалификации. С преодолением отбора никаких проблем не возникло – борьбу Стаховскому в третьем раунде смог навязать только Сергей Бубка-младший (7:6, 6:2), а Филипп Полашек и Михаил Балмашев суммарно взяли у Сергея только пять геймов.

В основной сетке Стаховский сразу же отметился громкой победой, переиграв в двух сетах шестого сеяного из Казахстана Евгения Королева (6:4, 6:3). Впрочем, если брать во внимание тот факт, что Сергей тремя неделями ранее в тех же двух сетах разобрался с Королевым на вышеупомянутом челленджере в Монсе (6:3, 6:4), то большой сенсацией этот результат не стал.

Стаховский занял место Королева в сетке турнира, а неожиданные поражения топ-сеяных Михаила Южного и Виктора Троицки помогли Сергею без особых проблем дойти до полуфинала. Во втором круге украинец в двух сетах разбил обладателя wild card Андрея Кузнецова (6:1, 6:4), а в четвертьфинале без лишних вопросов прошел опытного немца Бьорна Фау (6:2, 7:5).

Полуфинал – время разбитых надежд российской публики

Награда за победы над середняками ждала Стаховского в 1/2 финала – Сергею предстояло разделить корт с бывшей первой ракеткой мира и двукратным чемпионом турниров Большого шлема Маратом Сафиным, который в Санкт-Петербурге прощался с родными болельщиками перед грядущим уходом на пенсию.

Сафин не выигрывал домашние турниры с 2001 года – и вот он шанс напоследок громко хлопнуть дверью. Но Стаховского в тот день не смутили повышенная мотивация соперника, давление российских трибун и прошлогодняя осечка в матче с Сафиным здесь же, в Санкт-Петербурге. Сергей взял себя в руки после неудачного второго сета и образцово провел решающую партию – при счете 4:5 Сафин допустил на своей подаче двойной матч-бол и тут же в позиционном розыгрыше отправил мяч в сетку с бэкхенда (6:4, 4:6, 6:4).

"Выйти против Сафина в его последнем матче в России и тем более победить его – это нечто особенное. Думаю, что эта встреча запомнится мне надолго. Честно говоря, я не ожидал, что смогу обыграть Марата, поэтому ощущения сейчас немного странные. Так или иначе, матч был равным, в котором многое, если не все, решили брейки. Во втором сете Сафин очень уверенно держал свою подачу, не давая мне ни малейшего шанса. В третьей же партии мне было очень тяжело, но при счете 5:4 в мою пользу Марат подарил мне шанс сделать брейк, и к счастью мне удалось им воспользоваться", - говорил Сергей после матча.

Стаховский отправился в финал навстречу к аргентинцу Орасио Себальосу, а Марат Сафин спустя две недели в Париже завершит свою знаковую карьеру после поражения от Хуана Мартина дель Потро.

Финал в Санкт-Петербурге – один из самых драматичных матчей в карьере Стаховского

Казалось, основную преграду на пути к титулу в лице Марата Сафина Сергей Стаховский уже преодолел, однако в финале его ждал пусть не настолько грозный по имени оппонент, но теннисист, пребывавший на пике своей карьеры.

Аргентинец Орасио Себальос в 2009-м в первый и единственный раз завершит сезон в топ-50. В том продуктивном для себя году леворукий обладатель одиночного бэкхенда провел 8 (!) финалов на челленджерах и взял 5 титулов, а до встречи со Стаховским будущий №3 парного рейтинга АТР в Санкт-Петербурге в четырех матчах не проиграл ни одного сета, одолев в том числе и еще совсем молодого Александра Долгополова.

В том невероятно драматичном матче Стаховский хуже подавал, заработал почти в три раза меньше брейк-поинтов (3 против 11), сделал на два брейка меньше (2 против 4) и взял на 8 розыгрышей меньше (97 против 105), а победа и второй титул в карьере все равно достались украинцу – 2:6, 7:6, 7:6.

На тайбрейке решающего сета ключевым стал опыт. У Себальоса на тот момент еще не было титулов уровня АТР, а Стаховский годом ранее в Загребе в финале остановил самого Ивана Любичича. Именно опыт матчей такого калибра помог Сергею при счете 3:5 в перестрелке с задней линии спровоцировать соперника на невынужденную ошибку, и именно опыт на втором матч-боле подсказал украинцу, что не стоит ждать помощи от Себальоса. Стаховский двумя плотными ударами с бэкхенда создал фундамент для выхода к сетке и хладнокровно разыграл чемпионское очко!

"Наверное, это был один из самых «плотных» матчей в моей карьере, который мне удалось выиграть. Долго не мог приспособиться к манере соперника, к тому, что он левша. Да и физически я почувствовал, что немного подсел. Пришлось бороться с самим собой за каждый мяч. До последнего все было очень шатко: у него матч-болы, у меня матч-болы. Рад, что все закончилось в мою пользу", - отмечал украинец после матча.

Приятным бонусом к красивой вазе из императорского фарфора для Стаховского стали 118 тысяч долларов призовых и 262 очка, которые в том году помогли Сергею уйти в отпуск на рекордной в карьере 60-й позиции в рейтинге АТР.

А звездный миг Орасио Себальоса наступит через четыре года, когда аргентинец в феврале 2013-го в финале турнира в Чили обыграет самого Рафаэля Надаля и станет лишь четвертым теннисистом в истории, побеждавшим испанца в титульном матче на грунте. Кто остальные трое? Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррей.