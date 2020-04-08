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Тренер Серены Уильямс призвал ATP, WTA и ITF помочь теннисистам, которые потеряли заработок

Теннис
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Так как у них основной заработок - количество выигранных матчей

Тренер Серены Уильямс призвал ATP, WTA и ITF помочь теннисистам, которые потеряли заработок
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Патрик Муратоглу, тренер бывшей первой ракетки мира американки Серены Уильямс, призвал ведущие теннисные организации оказать помощь игрокам, не входящим в топ-100 мирового рейтинга.

"У теннисистов нет фиксированных зарплат, в отличие от футболистов или баскетболистов. Теннисисты сами платят за поездки, оплачивают труд тренеров. А их заработок зависит от того, сколько матчей они выиграли. Ведущие игроки полностью заслуживают свои доходы.

Но, на мой взгляд, это отвратительно, что игрок, занимающий 100-е место в рейтинге одного из самых популярных видов спорта, вынужден с трудом сводить концы с концами. Игроки, находящиеся за пределами топ-100, из-за паузы не зарабатывают вообще ничего. У них нет спонсорских контрактов.

Поэтому я бы хотел, чтобы ATP, WTA, ITF и организаторы турниров "Большого шлема" попытались найти решение. Мы надеемся, что эти органы проявят социальную ответственность и защитят экономику профессионального тенниса", — написал Муратоглу в своём "твиттере".

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В статье: Серена Уильямс
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