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Надаль передал на благотворительность футболку с Ролан Гаррос-2019

Теннис
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Аукцион проводился в режиме онлайн

Надаль передал на благотворительность футболку с Ролан Гаррос-2019
Новина українською

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в рамках благотворительного аукциона передал футболку, в которой стал чемпионом "Ролан Гаррос"-2019. Аукцион проходит онлайн в рамках кампании, которую 19-кратный победитель "Больших шлемов" запустил вместе с баскетболистом Пау Газолем.

Напомним, что оба спортсмена сотрудничают с Красным Крестом. Они хотят собрать 11 миллионов евро на помощь бедным испанским семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

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В статье: Рафаэль Надаль Пау Газоль
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