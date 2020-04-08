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Надаль передал на благотворительность футболку с Ролан Гаррос-2019
Аукцион проводился в режиме онлайн
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в рамках благотворительного аукциона передал футболку, в которой стал чемпионом "Ролан Гаррос"-2019. Аукцион проходит онлайн в рамках кампании, которую 19-кратный победитель "Больших шлемов" запустил вместе с баскетболистом Пау Газолем.
Напомним, что оба спортсмена сотрудничают с Красным Крестом. Они хотят собрать 11 миллионов евро на помощь бедным испанским семьям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
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