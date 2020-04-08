  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович принял челлендж Федерера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович принял челлендж Федерера

Теннис
(1 голосов)

Но серб не одел головной убор

Джокович принял челлендж Федерера
Новина українською

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принял челлендж от швейцарца Роджер Федерера. Ранее Федерер опубликовал в своём "инстаграме" видео, на котором он, вплотную стоя у стены, отбивал мячик ракеткой.

Упражнение Федерер выполнил, надев шляпу. Но Джокович решил не использовать головной убор.

Напомним, что 18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Роджер Федерер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...