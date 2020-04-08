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Джокович принял челлендж Федерера
Но серб не одел головной убор
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович принял челлендж от швейцарца Роджер Федерера. Ранее Федерер опубликовал в своём "инстаграме" видео, на котором он, вплотную стоя у стены, отбивал мячик ракеткой.
Упражнение Федерер выполнил, надев шляпу. Но Джокович решил не использовать головной убор.
Напомним, что 18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 13 июля.