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В АТР не исключили, что теннис в 2020 году не вернется

Теннис
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Босс АТР Андреа Гауденци рассказал о ситуации в мужском теннисе.

В АТР не исключили, что теннис в 2020 году не вернется
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса теннис ушел на карантин в середине марта. Турниры возобновятся не ранее 9 июля.

"Никто не знает, когда мы возобновим игру, поэтому нет смысла обсуждать, что произойдет в августе или сентябре. Это все сейчас чисто на гипотетическом уровне, поэтому нет смысла биться головой об стену ради чего-то, что может и не произойти. Потому что очень вероятен тот сценарий, при котором в этом году турниры не будут возобновлены.

Самый лучший сценарий: американская серия во время лета, потом грунт, потом Азия, потом Итоговый турнир. Если это реализуется, тогда мы спасем 80% сезона после его отмены, кроме турниров на траве. С 7 Мастерсами и 3 Шлемами нам будет не на что жаловаться. Если US Open отменят, сложность ситуации возрастёт чрезвычайно, потому что мы должны также рассматривать возможность проводить турниры и в ноябре, и в декабре. Но пока мы фокусируемся только на том периоде, который идет сразу после Уимблдона", - сказал Гауденци во время видеоконференции с журналистами.

Как известно, Ролан Гаррос перенесен на конец сентября, а Уимблдон из-за COVID-19 не состоится впервые с 1945 года.

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В статье: АТР коронавирус
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