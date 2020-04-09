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Федерер показал самые оригинальные версии своего челленджа

Теннис
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И восхитился креативом участников.

Федерер показал самые оригинальные версии своего челленджа
Новина українською

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер не стал отставать от Криштиану Роналду и также запустил свой челлендж – 20-кратный чемпион турниров Большого шлема предложил всем желающим понабивать мяч об стенку в шляпе.

Теперь же Федерер в Instagram представил подборку самых оригинальных версий своего челленджа.

"Спасибо всем, кто принял участие. Было несколько потрясающих видео: удары, наряды, места, шляпы, собаки, дети, зеркала, холодильники, стены и врачи. Я действительно наслаждался увиденным! Продолжайте!", - написал швейцарский теннисит.

Роджер Федерер в 2020 году дошел до полуфинала на Australian Open, проиграв Новаку Джоковичу.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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