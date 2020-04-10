Уимблдон представил ролик об отмене турнира. Текст читает Федерер

В связи с пандемией коронавируса организаторы Уимблдона 1 апреля официально сообщили об отмене турнира, действующими победителями которого были Новак Джокович и Симона Халеп.

Теперь же Уимблдон представил видео, посвященное этому решению. Закадровый текст читает 8-кратный чемпион турнира Роджер Федерер.

Отметим, что отмена Уимблдона принесет его организаторам 141 миллион долларов страховки.