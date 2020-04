Уимблдон представил ролик об отмене турнира. Текст читает Федерер

В связи с пандемией коронавируса организаторы Уимблдона 1 апреля официально сообщили об отмене турнира, действующими победителями которого были Новак Джокович и Симона Халеп.

Теперь же Уимблдон представил видео, посвященное этому решению. Закадровый текст читает 8-кратный чемпион турнира Роджер Федерер.

Play is suspended, but we cheer for a different kind of champion.



Narrated by @rogerfederer.#StayHomeSaveLives | #ClapForCarers | #Wimbledon pic.twitter.com/76pBLWOrRr