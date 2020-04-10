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Уимблдон представил ролик об отмене турнира. Текст читает Федерер
Травяной Шлем не состоится впервые с 1945 года.
В связи с пандемией коронавируса организаторы Уимблдона 1 апреля официально сообщили об отмене турнира, действующими победителями которого были Новак Джокович и Симона Халеп.
Теперь же Уимблдон представил видео, посвященное этому решению. Закадровый текст читает 8-кратный чемпион турнира Роджер Федерер.
Play is suspended, but we cheer for a different kind of champion.— Wimbledon (@Wimbledon) April 9, 2020
Narrated by @rogerfederer.#StayHomeSaveLives | #ClapForCarers | #Wimbledon pic.twitter.com/76pBLWOrRr
Отметим, что отмена Уимблдона принесет его организаторам 141 миллион долларов страховки.