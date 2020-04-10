US Open может пройти без зрителей

Из-за пандемии коронавируса мировой теннис с середины марта находится на паузе. Ролан Гарос перенесен на конец сентября, а Уимблдон отменен впервые с 1945 года.

US Open, заключительный в календаре сезона турнир Большого шлема, должен пройти в Нью-Йорке с 24 августа по 13 сентября. Британский журналист Саймон Бриггс рассказал, какие сценарии рассматривают в USTA.

По словам Бриггса, организаторы Открытого чемпионата США ради сохранения прибыли готовы провести турнир без зрителей. Все дело в том, что у US Open нет страховки на случай форс-мажорной ситуации, а потому отмена турнира приведет к более чем 50-процентному сокращению штата USTA.

Если же последствия пандемии не будут преодолены к концу лета, то US Open могут перенести на декабрь, а турнир пройдет не в Нью-Йорке, а на кортах Индиан-Уэллса. Об этом сообщает Рассел Фуллер.

Действующими чемпионами US Open являются Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.