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US Open может пройти без зрителей

Теннис
(1 голосов)

Ассоциация тенниса США ищет оптимальный вариант.

US Open может пройти без зрителей
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса мировой теннис с середины марта находится на паузе. Ролан Гарос перенесен на конец сентября, а Уимблдон отменен впервые с 1945 года.

US Open, заключительный в календаре сезона турнир Большого шлема, должен пройти в Нью-Йорке с 24 августа по 13 сентября. Британский журналист Саймон Бриггс рассказал, какие сценарии рассматривают в USTA.

По словам Бриггса, организаторы Открытого чемпионата США ради сохранения прибыли готовы провести турнир без зрителей. Все дело в том, что у US Open нет страховки на случай форс-мажорной ситуации, а потому отмена турнира приведет к более чем 50-процентному сокращению штата USTA.

Если же последствия пандемии не будут преодолены к концу лета, то US Open могут перенести на декабрь, а турнир пройдет не в Нью-Йорке, а на кортах Индиан-Уэллса. Об этом сообщает Рассел Фуллер.

Действующими чемпионами US Open являются Рафаэль Надаль и Бьянка Андрееску.

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В статье: теннис us open
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