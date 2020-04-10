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Цуренко показала, как гуляет во время карантина. ФОТО
Украинская теннисистка ответственно относится к текущей ситуации.
Из-за пандемии коронавируса весь мировой теннис ушел на паузу как минимум до начала июля.
Леся Цуренко в условиях карантина поддерживает форму в Киеве. Украинка передвигается по улице исключительно в защитной маске.
"Следуя текущему дресс-коду. А как вы проводите карантин?", - написала Леся в Instagram.
Леся Цуренко в актуальном рейтинге WTA занимает 139-е место. На последнем турнире в Индиан-Уэллсе украинка дошла до полуфинала.
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