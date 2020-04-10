ATP и WTA запустят новое еженедельное шоу

ATP и WTA сообщили о запуске нового еженедельного шоу Tennis United. Оно будет проходить по пятницам, показывать шоу будут на медиаплатформах обеих организаций.

Вести шоу будут победители турниров "Большого шлема" Бетани Маттек-Сэндс и Вашек Поспишил. В программе будут показывать различные интервью с игроками, обсуждения. Участниками станут ведущие игроки.

Задумка авторов заключается в том, чтобы объединить любителей тенниса и игроков во время пандемии коронавируса, которая привела к вынужденной паузе.

Первый выпуск нового шоу будут транслировать 10 апреля. Его можно будет посмотреть на YouTube и в "Фейсбуке".