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ATP и WTA запустят новое еженедельное шоу

Теннис
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Цель - объединить любителей тенниса

ATP и WTA запустят новое еженедельное шоу
Новина українською

ATP и WTA сообщили о запуске нового еженедельного шоу Tennis United. Оно будет проходить по пятницам, показывать шоу будут на медиаплатформах обеих организаций.

Вести шоу будут победители турниров "Большого шлема" Бетани Маттек-Сэндс и Вашек Поспишил. В программе будут показывать различные интервью с игроками, обсуждения. Участниками станут ведущие игроки.

Задумка авторов заключается в том, чтобы объединить любителей тенниса и игроков во время пандемии коронавируса, которая привела к вынужденной паузе.

Первый выпуск нового шоу будут транслировать 10 апреля. Его можно будет посмотреть на YouTube и в "Фейсбуке".

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В статье: WTA ATP
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