Леся Цуренко: После прошлогоднего Уимблдона хотелось завершить карьеру

Украинская теннисистка Леся Цуренко на своей официальной странице в Instagram сообщила, что задумывалась о завершении карьеры после прошлогоднего турнира Уимблдон.

- Был такой период в карьере, когда хотелось бросить теннис?

- Да, после прошлогоднего Уимблдона. Еще был период, когда практически не играла - с 14 до 17 лет.

Напомним, что Леся Цуренко покинула Уимблдон 2019 после первого раунда.