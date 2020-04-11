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Леся Цуренко: После прошлогоднего Уимблдона хотелось завершить карьеру

Теннис
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Комментарий украинской теннисистки

Леся Цуренко: После прошлогоднего Уимблдона хотелось завершить карьеру
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко на своей официальной странице в Instagram сообщила, что задумывалась о завершении карьеры после прошлогоднего турнира Уимблдон.

- Был такой период в карьере, когда хотелось бросить теннис?

- Да, после прошлогоднего Уимблдона. Еще был период, когда практически не играла - с 14 до 17 лет.

Леся Цуренко: После прошлогоднего Уимблдона хотелось завершить карьеру - изображение 1

Напомним, что Леся Цуренко покинула Уимблдон 2019 после первого раунда.

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В статье: Леся Цуренко
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