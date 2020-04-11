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Турнир WTA Premier 5 в Монреале перенесен из-за коронавируса
Очередной перенос соревнований
Теннисный турнир в Монреале (Канада) серии WTA Premier 5 перенесен из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Он должен был пройти с 7 по 16 августа, но местное руководство приняло решение отменить все соревнования до 31 августа для соблюдения мер безопасности. Новые сроки пока не указываются.
Напомним, что Открытый чемпионат Америки может состояться без зрителей.
Отметим, что ранее Леся Цуренко призналась, что хотела завершить карьеру.
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