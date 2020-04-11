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Сергей Стаховский: Мне очень нравится Будапешт, а для жизни Австралия - бомба

Теннис
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Интервью украинского теннисиста

Сергей Стаховский: Мне очень нравится Будапешт, а для жизни Австралия - бомба
UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью You-Tube каналу "Бегущий банкир" рассказал о самых красивых местах, где ему удалось побывать.

"Самые красивые места в мире? Их очень много. Мне, честно, очень нравится Будапешт, вот как город, очень нравится архитектурно. Для жизни очень нравится Австралия. Это бомба. Они настолько оторваны от всего мира, настолько расслаблены, настолько в своем ритме. Вот ты приезжаешь - здесь все бегут, все чем-то занимаются, а приезжаешь в Австралию - все на "лайте". Причем, что там живут все, максимально представители всех общин.

На Мальдивах очень красиво, спокойно отдыхать. Калифорния - классная. Мне очень нравится. Бордо - шикарное место, жить просто бомба, мне очень нравится. 2 часа поездом в Париж, красивый город, достаточно чистый. Бордо в свое время решили не строить никакое социальное жилье и платили за это штрафы государству. Разница сейчас колоссальная"

Полная версия интервью:

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В статье: Сергей Стаховский
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